Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева на турнире в Лос-Кабосе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Даниил (1) со счётом 7:5, 6:0 обыграл британца Кэмерона Норри (3).

«Медведев готовится к US Open, это его работа. Лос-Кабос — подготовительный турнир. Конечно, любая победа даёт положительные эмоции, подтверждают уровень. Это естественно идёт в плюс.

Что касается матча с Норри, Даниил выше классом, чем британец. В первом сете Даня проиграл две свои подачи, три выиграл — это тоже не очень хорошо. Есть над чем работать, много чего нужно сделать, чтобы быть в оптимальном состоянии», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.