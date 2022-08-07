Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева на турнире в Лос-Кабосе
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Даниил (1) со счётом 7:5, 6:0 обыграл британца Кэмерона Норри (3).
«Медведев готовится к US Open, это его работа. Лос-Кабос — подготовительный турнир. Конечно, любая победа даёт положительные эмоции, подтверждают уровень. Это естественно идёт в плюс.
Что касается матча с Норри, Даниил выше классом, чем британец. В первом сете Даня проиграл две свои подачи, три выиграл — это тоже не очень хорошо. Есть над чем работать, много чего нужно сделать, чтобы быть в оптимальном состоянии», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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