Тарпищев объяснил, что нужно сделать Касаткиной для победы над Роджерс в финале Сан-Хосе
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США), где за титул первая ракетка России Дарья Касаткина (7) сразится с американкой Шелби Роджерс. Встреча пройдёт 8 августа в 2:00 мск.
«Роджерс играет в атакующий теннис. Если Касаткина справится со скоростью, то, конечно, она выиграет. Голова у Даши хорошая для тенниса. Но надо справляться со скоростью, потому что проблемы у Касаткиной есть: со второй подачей, на средних скоростях — она профессор по игре, а на быстрых зачастую не успевает. Вопрос в том, как тактически Даша справится с Роджерс в финале», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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