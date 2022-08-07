Чесноков: в финале Лос-Кабоса Медведев прошёлся по Норри катком

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Даниил (1) со счётом 7:5, 6:0 обыграл британца Кэмерона Норри (3).

«За весь матч с Норри Медведев проиграл всего пять геймов! Уверенная победа, что тут говорить. Все были в тренде, играли Уимблдон, другие турниры. Даня же достаточно долго не играл, брал перерыв от турниров. Наверняка они с тренером проделали тяжёлую, лошадиную работу. Это дало результат. Медведев уверенно обыграл Норри в финале Лос-Кабоса. Прошёлся катком по Беранкису, теперь по Норри», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.