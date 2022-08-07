Ник Кирьос прокомментировал выход в финал турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В полуфинале Ник со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграл представителя Швеции Микаэля Имера.
«Честно говоря, сегодня я не показал своего лучшего тенниса. Но и роль у меня была другая. Последние пару матчей я был аутсайдером с точки зрения рейтинга, но сегодня определённо чувствовал себя фаворитом.
Я хорошо подавал. Думаю, процент выигрыша на первом мяче был бы очень высоким, если бы я не допускал столько ошибок на задней линии. Это был тяжёлый полуфинал, и я очень рад выйти в решающую стадию», — приводит слова Кирьос пресс-служба ATP.
За седьмой титул в карьере Кирьос поборется с японцем Йосихито Нисиокой.
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