Норри — о финале в Лос-Кабосе: я боролся изо всех сил, но Медведев был слишком хорош

12-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал поражение от первого номера рейтинга россиянина Даниила Медведева в финале турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Норри не сумел защитить титул, завоёванный в 2021 году.

Медведев (1) обыграл Норри (3) со счётом 7:5, 6:0. Встреча продлилась 1 час и 22 минуты. Для россиянина это первый титул в статусе первой ракетки мира. По пути в финал Даниил оказался сильнее Ринки Хидзикаты (Австралия, Q), Ричардаса Беранкиса (Литва) и Миомира Кецмановича (Сербия, 4).

«Я боролся изо всех сил, но Даниил был слишком хорош. Ты (Медведеву) и твоя команда – молодцы. Вы определённо заслужили победы на этой неделе», — приводит слова Норри Eurosport.uk.