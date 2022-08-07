Норри — о финале в Лос-Кабосе: я боролся изо всех сил, но Медведев был слишком хорош
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12-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал поражение от первого номера рейтинга россиянина Даниила Медведева в финале турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Норри не сумел защитить титул, завоёванный в 2021 году.
Медведев (1) обыграл Норри (3) со счётом 7:5, 6:0. Встреча продлилась 1 час и 22 минуты. Для россиянина это первый титул в статусе первой ракетки мира. По пути в финал Даниил оказался сильнее Ринки Хидзикаты (Австралия, Q), Ричардаса Беранкиса (Литва) и Миомира Кецмановича (Сербия, 4).
«Я боролся изо всех сил, но Даниил был слишком хорош. Ты (Медведеву) и твоя команда – молодцы. Вы определённо заслужили победы на этой неделе», — приводит слова Норри Eurosport.uk.
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