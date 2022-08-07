Евгений Кафельников объяснил, почему ему больше нет смысла говорить о теннисе

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников отказался комментировать победу первой ракетки мира, соотечественника Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Даниил (1) обыграл британца Кэмерона Норри (3) со счётом 7:5, 6:0.

«Есть депутат Госдумы, который считает, что мы зря развивали теннис последние 30 лет. Адресуйте ему вопросы — пускай он комментирует. Мне нет смысла говорить: нет в этом смысла, если у нас некоторые уникумы считают, что теннис не нужно было развивать. С сегодняшнего дня надо задавать вопросы ему», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее депутат Роман Терюшков назвал теннис чуждым для России видом спорта.