Веснина рассказала, за счёт чего Медведеву удалось победить на турнире в Лос-Кабосе

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Даниил (1) обыграл британца Кэмерона Норри (3) со счётом 7:5, 6:0.

«Очень уверенная и нужная победа для Даниила — первый титул в сезоне. Обыграл очень упорного и сильного соперника Кэмерона Норри, который стоит уже в десятке. Это очень опасный соперник, да ещё и левша.

Даня провёл матч очень уверенно, не дал никаких шансов во втором сете, и превосходил его во всём: и розыгрыши, и подача, и приём. Поэтому такой заслуженный титул у Дани получился», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.