Дмитриева считает, что Касаткина должна выигрывать турнир в Сан-Хосе

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от финала турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США), где первая ракетка России Дарья Касаткина (7) сразится за титул с американкой Шелби Роджерс.
«Даша — молодец. Я рада, что она дошла до финала. Она медленно, но заметно прогрессирует. Игра у неё давно появилась, а сейчас уверенность приходит. Во всяком случае эти победы, начиная с Рыбакиной, хоть это и не показательный момент, потому что Рыбакина не была готова к турниру после победы на Уимблдоне: у неё не было времени на подготовку, потому что было много отвлекающих факторов.
Все остальные матчи Даша выиграла. Особенно принципиальный и сложный матч с Соболенко для Даши. Соболенко играет мощно и остро. Это значит, что мягкая игра Касаткиной опасна для неё же. Ей надо было играть вариативно: так, как она умеет, когда играет хорошо. Даша сейчас готова к американскому туру, который очень сложный и ответственный. Должна обыгрывать Роджерс? Да», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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