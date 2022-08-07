Веснина ответила на вопрос о готовности Медведева к US Open — 2022

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина оценила шансы победителя US Open – 2021, первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева успешно выступить на турнирах американской серии, к ней, в частности, относятся «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати, а также US Open – 2022.

«Даня готов к предстоящим турнирам и US Open. Думаю, что Медведев и его команда распланировали календарь и уже имеют опыт подготовки к самому важному турниру — ТБШ. Важно подойти к нему в самом хорошем состоянии, иметь игровую практику и уверенность, чтобы не было травм. Команда Дани планомерно подготавливают его к турниру», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.