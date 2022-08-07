Медведев – о Джоковиче и Надале: хочу быть тем, кто сможет остановить лучшего из них

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев высказался о ярком соперничестве серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. У первого – 21 победа на турнирах «Большого шлема», второго – 22.

«Новак Джокович – выдающийся игрок. И он доказал это на Уимблдоне. На него оказывалось много давления, когда Рафа выиграл 22-й турнир «Большого шлема». Как только у Джоковича появился шанс выиграть 21-й ТБШ, он собрался и воспользовался им. И я хочу, чтобы это соперничество продолжалось, при этом хочу быть тем, кто сможет остановить лучшего из них», — приводит слова Джоковича We Love Tennis.

Ранее Медведев рассказал, как относится к тому, что Джокович рискует пропустить US Open – 2022 из-за отказа вакцинироваться.