Медведев – о Джоковиче и Надале: хочу быть тем, кто сможет остановить лучшего из них
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев высказался о ярком соперничестве серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. У первого – 21 победа на турнирах «Большого шлема», второго – 22.
«Новак Джокович – выдающийся игрок. И он доказал это на Уимблдоне. На него оказывалось много давления, когда Рафа выиграл 22-й турнир «Большого шлема». Как только у Джоковича появился шанс выиграть 21-й ТБШ, он собрался и воспользовался им. И я хочу, чтобы это соперничество продолжалось, при этом хочу быть тем, кто сможет остановить лучшего из них», — приводит слова Джоковича We Love Tennis.
Ранее Медведев рассказал, как относится к тому, что Джокович рискует пропустить US Open – 2022 из-за отказа вакцинироваться.
Комментарии
- 7 августа 2022
-
15:46
-
15:06
-
14:44
-
14:07
-
14:02
-
13:57
-
13:47
-
13:40
-
13:05
-
12:24
-
12:10
-
11:34
-
11:28
-
11:23
-
10:55
-
10:47
-
10:42
-
10:28
-
10:21
-
09:48
-
09:37
-
09:30
-
09:24
-
07:46
-
07:05
-
06:42
-
05:33
-
03:54
-
02:31
-
02:00
-
01:00
- 6 августа 2022
-
23:56
-
23:50
-
22:30
-
21:52
Партнерский контент