Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от выступления в финале турнира в Сан-Хосе

12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). В полуфинале Дарья обыграла четвёртый номер рейтинга испанку Паулу Бадосу со счётом 6:2, 6:4.

«Второй подряд выход в финал здесь, в Сан-Хосе, означает, что это особое для меня место», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

За пятый титул в карьере на уровне WTA Касаткина сразится с американкой Шелби Роджерс.

«Я люблю её, она замечательный человек. С удовольствием разделю с ней этот день и особенный момент на корте. Уверена, у нас останутся хорошие воспоминания. Конечно, на корте мы будем бороться друг с другом, но в итоге это будет что-то особенное», — отметила Касаткина.