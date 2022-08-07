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Терюшков: наверное, Медведева правильно называть французом российского происхождения

Терюшков: наверное, Медведева правильно называть французом российского происхождения
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Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков заявил, что неправильно считать первую ракетку мира Даниила Медведева российским теннисистом, так как спортсмен имеет гражданство недружественной страны.

«Поздравляю Даниила Медведева с заслуженной победой. Его финальный матч я, как и большинство россиян, не смотрел. После того как теннисист удалил флаг России по требованию Запада, он стал мало интересовать меня и население нашей страны.

Не очень понимаю, что значит «российский теннисист» Даниил Медведев. Если живёт во Франции и имеет гражданство страны, официально определённой Москвой как недружественной, то, наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения», — написал Терюшков в своём телеграм-канале.

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