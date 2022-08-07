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Первая ракетка мира Свёнтек: мне не нужно ничего доказывать

Первая ракетка мира Свёнтек: мне не нужно ничего доказывать
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек подвела итоги первой части сезона и поделилась ожиданиями от турнира в Торонто (Канада). Спортсменка в статусе первой сеяной начнёт выступление сразу со второго круга.

«Знаю, есть много игроков, которые добились большего, но я очень горжусь тем, что сделала в первой части сезона. Надеюсь, это даст мне некоторую свободу в игре, потому что мне не нужно ничего доказывать. С другой стороны, это может и давить на меня, поэтому я стараюсь не думать о прошлых успехах, а готовлюсь к тому, что будет дальше.

Надеюсь, не буду зацикливаться только на победе, потому что я также хочу улучшить некоторые вещи в своей игре. У меня было время потренироваться после «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Надеюсь, что смогу применить это в игре», — приводит слова Свёнтек Tennis-infinity.

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