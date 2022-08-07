«Мы готовы». Алькарас показал яркое фото с Синнером на турнире в Монреале

Четвёртая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен показал фото с итальянским теннисистом Янником Синнером, сделанное на турнире в Монреале (Канада). Спортсмены возьмут старт со второго раунда соревнований.

«Мы готовы», — подписал фото Алькарас.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Напомним, 1 августа 19-летний Карлос Алькарас впервые поднялся на четвёртое место в рейтинге ATP. Это произошло после того, как он в вышел в финал турнира в Умаге (Хорватия), где проиграл Яннику Синнеру. Впереди Алькараса только три теннисиста: победитель US Open 2021 года россиянин Даниил Медведев, финалист Открытого чемпионата США 2020 года немец Александр Зверев и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль.