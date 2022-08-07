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Людмила Самсонова одержала победу в финале турнира в Вашингтоне, уступив в первом сете

Людмила Самсонова одержала победу в финале турнира в Вашингтоне, уступив в первом сете
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (60-е место в рейтинге WTA) одержала победу в хардовом турнире категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне (США). В финале она оказалась сильнее представительницы Эстонии Кайи Канепи, занимающей 37-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. Людмила Самсонова 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Кайя Канепи совершила пять эйсов, сделала две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Призовой фонд турнира составил $251 750.

23-летняя Самсонова ранее становилась чемпионкой одного турнира на уровне WTA. Она выиграла соревнования WTA-500 в Берлине (Германия).

Вашингтон (ж). Финал
07 августа 2022, воскресенье. 21:40 МСК
Кайя Канепи
37
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Людмила Самсонова
60
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
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