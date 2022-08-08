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Александр Бублик обвёл футболистов из МЛС и забил гол на теннисном корте

Александр Бублик обвёл футболистов из МЛС и забил гол на теннисном корте
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Казахстанский теннисист, 42-я ракетка мира Александр Бублик принял участие в выставочном футбольном матче, который прошёл на одном из кортов в Монреале (Канада), где сегодня, 8 августа стартует хардовый турнир серии «Мастерс».

В одной команде с Бубликом играли бывшая шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини, победитель четырёх турниров ATP аргентинец Диего Шварцман, победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Джейми Маррей, а также канадские теннисисты Хуан Карлос Агилар и Джейден Уикес.

Им противостояла команда, состоящая из футболистов профессионального клуба Монреаль, который выступает в Высшей лиге футбола (MLS). На видео Бублик обводит несколько игроков и ударом с правовой ноги забивает гол, внеся вклад в победу своей команды (7:5).

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