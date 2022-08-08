Ник Кирьос стал победителем турнира в Вашингтоне
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Австралийский теннисист Ник Кирьос стал победителем турнира в Вашингтоне. В решающем матче турнира он обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Кирьос сделал 12 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брей-пойнта. На счету японца 3 эйса и 1 двойная ошибка.
За победу на турнире в Вашингтоне Кирьос получил $ 342 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Нисиока, в свою очередь, получил 300 рейтинговых очков и $ 182 тыс призовых.
Напомним, в женском одиночном разряде турнира в Вашингтоне победу одержала российская теннисистка Людмила Самсонова, которая в финале турнира обыграла Кайю Канепи со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
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