Людмила Самсонова прокомментировала победу в финале турнира в Вашингтоне
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Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу в финале турнира в Вашингтоне. В решающем матче россиянка отпраздновала победу над представительницей Эстонии Кайей Канепи.
«Это был самый тяжёлый матч недели. Кайя так хорошо подавала, и это была тяжёлая психологическая игра. Я счастлива, что нашла решения. Ключевым было найти решение на её подаче, я должна был найти способ быть агрессивной на её подаче и сломать её», — приводит слова Самсоновой Tennisnow.
За это победу Самсонова получит 280 рейтинговых очков и $ 33,2 тыс. в качестве призовых. Её соперника получит 180 рейтинговых очков и $ 19,7 тыс. призовых.
Самсонова выиграла свой второй титул WTA в карьере. Ранее Самсонова выиграла соревнования WTA-500 в Берлине (Германия).
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