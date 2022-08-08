Кирьос в один вечер выиграл парный и одиночный турнир в Вашингтоне
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Австралиец Ник Кирьос и американец Джек Сок выиграли турнир в Вашингтоне в парном разряде. В решающем матче турнира Кирьос и Сок обыграли хорватско-американский дуэт Иван Додиг и Остина Крайчек со счётом 7:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Кирьос и Сок сделали 9 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 3 брейк-пойнтов. Додиг и Крайчек, в свою очередь, сделали 6 подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 1 из 3 брей-пойнтов.
Примечательно, что незадолго до этого матча Ник Кирьос стал победителем турнира в Вашингтоне в одиночном разряде. В решающем поединке турнира он обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:4, 6:3.
Новость по темеНик Кирьос стал победителем турнира в Вашингтоне
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