Касаткина одержала волевую победу над Роджерс и стала победительницей турнира в Сан-Хосе
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Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира в Сан-Хосе. В решающем матче турнира россиянка обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 4 минуты. За это время Касаткина сделала 1 подачу навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Роджерс, в свою очередь, сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнта.
Отметим, теннисистки провели третий очный матч, и теперь счёт 2:1 в пользу россиянки.
За победу на турнире в Сан-Хосе Касаткина получит 470 рейтинговых очков и $ 116,3 тыс. Роджерс, в свою очередь, получит 305 рейтинговых очков и $ 71,9 тыс. в качестве призовых.
Сан-Хосе. Финал
08 августа 2022, понедельник. 02:10 МСК
45
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|1
|2
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|6
|6
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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