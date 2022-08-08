Дарья Касаткина обратилась к болельщикам после волевой победы в финале турнира в Сан-Хосе

12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к болельщикам, после того как одержала волевую победу в финале хардового турнира в Сан-Хосе (США). В решающем матче Касаткина обыграла представительницу США Шелби Роджерс (45) со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.

После матча Дарья поблагодарила всех зрителей за поддержку.

«Я хотела бы поблагодарить каждого, кто сейчас здесь присутствует с нами на этом прекрасном корте. Хочу пожелать всем много любви, счастья и мира», — приводит слова спортсменки издание San Francisco Chronicle.

Напомним, благодаря своей победе Касаткина станет девятой ракеткой мира, когда WTA опубликует обновлённую версию рейтинга.

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