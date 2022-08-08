Людмила Самсонова написала пост о волевой победе в финале Вашингтона. В WTA отреагировали

Российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала новый пост в своих социальных сетях, после того как обыграла эстонку Кайю Канепи в финальном матче хардового турнира в Вашингтоне. Самсонова одержала волевую победу, обыграв Канепи со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«У меня нет слов, чтобы описать чувства после невероятно трудного месяца перемен и тяжёлой работы. Этот трофей — подтверждение того, что тяжёлая работа окупается.

Моя команда — моя сила, без них всех я не справлюсь. Я люблю тебя, Вашингтон», — написала Людмила.

В WTA отреагировали на пост Самсоновой.

«Поздравляем!» — отмечается в комментарии пресс-службы WTA под постом спортсменки.

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