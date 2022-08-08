«Невероятная неделя в Сан-Хосе». Касаткина выложила пост после победы на турнире

Российская теннисистка Дарья Касаткина выложила пост в сети после волевой победы в финале хардового турнира в Сан-Хосе (США).
«Невероятная неделя в Сан-Хосе. Спасибо всем за поддержку и отдельное спасибо моей команде. Увидимся в Торонто», — написала Касаткина в одной из социальных сетей под постом со своей фотографией с кубком в руках.
Напомним, в решающем матче Дарья Касаткина обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.
Благодаря победе на турнире в Сан-Хосе российская теннисистка впервые в карьере станет девятой ракеткой мира, когда WTA опубликует обновлённую версию рейтинга.
Вчера, 7 августа, ещё одна российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу на турнире в Вашингтоне.
Мария Шарапова тренируется через месяц после родов.
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