«Невероятная неделя в Сан-Хосе». Касаткина выложила пост после победы на турнире

Российская теннисистка Дарья Касаткина выложила пост в сети после волевой победы в финале хардового турнира в Сан-Хосе (США).

«Невероятная неделя в Сан-Хосе. Спасибо всем за поддержку и отдельное спасибо моей команде. Увидимся в Торонто», — написала Касаткина в одной из социальных сетей под постом со своей фотографией с кубком в руках.

Напомним, в решающем матче Дарья Касаткина обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.



Благодаря победе на турнире в Сан-Хосе российская теннисистка впервые в карьере станет девятой ракеткой мира, когда WTA опубликует обновлённую версию рейтинга.

Вчера, 7 августа, ещё одна российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу на турнире в Вашингтоне.

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