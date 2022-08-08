Наталья Забияко обратилась к Касаткиной после волевой победы Дарьи в финале в Сан-Хосе
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко обратилась к 12-й ракетке мира российской теннисистке Дарье Касаткиной. Забияко поздравила Касаткину с победой в финале хардового турнира в Сан-Хосе (США). В решающем матче Дарья обыграла представительницу США Шелби Роджерс (45) со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.
«Моя чемпионка! Я тебя люблю», — написала Забияко в своих социальных сетях, тегнув Касаткину.
Напомним, благодаря своей победе Дарья Касаткина станет девятой ракеткой мира, когда WTA опубликует обновлённую версию рейтинга.
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