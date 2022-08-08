Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина поднялась на третье место в Чемпионской гонке WTA

Дарья Касаткина поднялась на третье место в Чемпионской гонке WTA
Комментарии

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая выиграла турнир в Сан-Хосе (США), поднялась на три строчки и стала третьей. Людмила Самсонова, которая в предыдущей версии рейтинга была 59-й, благодаря победе на турнире в Вашингтоне отыграла сразу 20 строчек и стала 39-й.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек.

Чемпионская гонка WTA. 8 августа
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7350 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 3090.
3 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2542.
4 (3). Кори Гауфф (США) — 2362.
5 (4). Джессика Пегула (США) — 2262.
6 (7). Паула Бадоса (Испания) — 2193.
7 (5). Мария Саккари (Греция) — 2183.
8 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1968.
9 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1876.
10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 1757…
17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1316…
36 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 899…
39 (59). Людмила Самсонова (Россия) — 818.

Русские теннисистки покорили Америку! Касаткина и Самсонова завоевали титулы в США Русские теннисистки покорили Америку! Касаткина и Самсонова завоевали титулы в США

Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022