Дарья Касаткина поднялась на третье место в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая выиграла турнир в Сан-Хосе (США), поднялась на три строчки и стала третьей. Людмила Самсонова, которая в предыдущей версии рейтинга была 59-й, благодаря победе на турнире в Вашингтоне отыграла сразу 20 строчек и стала 39-й.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек.

Чемпионская гонка WTA. 8 августа

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7350 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 3090.

3 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2542.

4 (3). Кори Гауфф (США) — 2362.

5 (4). Джессика Пегула (США) — 2262.

6 (7). Паула Бадоса (Испания) — 2193.

7 (5). Мария Саккари (Греция) — 2183.

8 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1968.

9 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1876.

10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 1757…

17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1316…

36 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 899…

39 (59). Людмила Самсонова (Россия) — 818.

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