Дарья Касаткина поднялась на третье место в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая выиграла турнир в Сан-Хосе (США), поднялась на три строчки и стала третьей. Людмила Самсонова, которая в предыдущей версии рейтинга была 59-й, благодаря победе на турнире в Вашингтоне отыграла сразу 20 строчек и стала 39-й.
Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек.
Чемпионская гонка WTA. 8 августа
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7350 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 3090.
3 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2542.
4 (3). Кори Гауфф (США) — 2362.
5 (4). Джессика Пегула (США) — 2262.
6 (7). Паула Бадоса (Испания) — 2193.
7 (5). Мария Саккари (Греция) — 2183.
8 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1968.
9 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1876.
10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 1757…
17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1316…
36 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 899…
39 (59). Людмила Самсонова (Россия) — 818.
Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном:
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