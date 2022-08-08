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Ник Кирьос опубликовал пост из одной фразы после двух титулов за один вечер

Ник Кирьос опубликовал пост из одной фразы после двух титулов за один вечер
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63-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку (96) в финальном матче хардового турнира в Вашингтоне (США). В решающем матче Кирьос победил Нисиоку со счётом 6:4, 6:3.

Напомним, Ник Кирьос в один вечер выиграл парный и одиночный турнир в Вашингтоне. В парном разряде он одержал победу вместе с американцем Джеком Соком. В решающем матче турнира Кирьос и Сок обыграли хорватско-американский дуэт Иван Додиг / Остин Крайчек со счётом 7:5, 6:4.

«Вашингтон, какая неделя», — написал Ник.

В женском одиночном разряде турнира в Вашингтоне победу одержала российская теннисистка Людмила Самсонова, которая в финале обыграла Кайю Канепи со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

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