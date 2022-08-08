Даниил Медведев увеличил отрыв от Александра Зверева в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в Лос-Кабосе, увеличил отрыв от немца Александра Зверева, занимающего второе место. В предыдущей версии рейтинга разрыв между Медведевым и Зверевым составлял 775 очков, теперь он равен 1115 очкам.

Андрей Рублёв остался восьмым, Карен Хачанов потерял четыре строчки и стал 28-м, Аслан Карацев опустился с 36-го на 38-е место.

Рейтинг ATP. 8 августа

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7875.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6760.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620.

4 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 5035.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5000.

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4770.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4685.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3710.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3490.

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3015…

28 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1395…

38 (36). Аслан Карацев (Россия) — 1175.

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