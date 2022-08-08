Забияко — Касаткиной: как же трудно переживать за людей, которых любишь! Рада за тебя

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко обратилась к девятой ракетке мира российской теннисистке Дарье Касаткиной. Забияко поздравила Касаткину с победой в финале хардового турнира в Сан-Хосе (США). В решающем матче Дарья обыграла представительницу США Шелби Роджерс (45) со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.

«Трудно выступать и соревноваться, но как же трудно радоваться и переживать за людей, которых любишь! Я так рада за тебя», — написала Забияко в своих соцсетях, тегнув Касаткину.

«Надеюсь, ты не слишком устала сегодня», — ответила Дарья в комментариях.

Напомним, благодаря своей победе Дарья Касаткина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира.

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