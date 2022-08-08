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Даниил Медведев повторил достижение Бориса Беккера

Даниил Медведев повторил достижение Бориса Беккера
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Чемпион US Open 2021 года, первая ракетка мира Даниил Медведев повторил достижение шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» немца Бориса Беккера по количеству недель во главе рейтинга ATP. Сегодня, 8 августа, Медведев начал 12-ю неделю в ранге первой ракетки мира, что является повторением достижения Беккера. Впервые тот стал лидером рейтинга ATP в январе 1991 года.

Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего на первое место вернулся 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. В настоящее время ближайшим преследователем Медведева является немец Александр Зверев, который не играет из-за травмы, а Джокович занимает шестое место в рейтинге ATP.

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