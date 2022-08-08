Даниил Медведев повторил достижение Бориса Беккера

Чемпион US Open 2021 года, первая ракетка мира Даниил Медведев повторил достижение шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» немца Бориса Беккера по количеству недель во главе рейтинга ATP. Сегодня, 8 августа, Медведев начал 12-ю неделю в ранге первой ракетки мира, что является повторением достижения Беккера. Впервые тот стал лидером рейтинга ATP в январе 1991 года.
Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего на первое место вернулся 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. В настоящее время ближайшим преследователем Медведева является немец Александр Зверев, который не играет из-за травмы, а Джокович занимает шестое место в рейтинге ATP.
Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном:
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