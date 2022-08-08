Дарья Касаткина прокомментировала титул на турнире в Сан-Хосе
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в финале хардового турнира в Сан-Хосе (США). В решающем матче Касаткина обыграла представительницу США Шелби Роджерс (45) со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.
«Что значит для меня этот титул? Много, потому что он даёт мне многое. Это мой пятый титул — хорошее число. Я так высоко в рейтинге, как никогда не была. Я третья в Чемпионской гонке.
Титулы берут не каждый день. Выиграть титул всегда особенно приятно, особенно на турнире WTA-500. Особенно учитывая список игроков, которые здесь выступали. Я действительно рада, что стала той, кто держит трофей на этой неделе», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
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