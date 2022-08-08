Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Шелби Роджерс в финале турнира в Сан-Хосе

Пресс-служба WTA выложила видео лучших моментов финала хардового турнира в Сан-Хосе (США), в котором россиянка Дарья Касаткина обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале WTA.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 4 минуты. Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Её соперница, в свою очередь, сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

На пути к победе в турнире Касаткина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (1:6, 6:2, 6:0), американку Тейлор Таунсенд (6:4, 6:0), теннисистку из Беларуси Арину Соболенко (4:6, 7:5, 6:0) и испанку Паулу Бадосу (6:2, 6:4).