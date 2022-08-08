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Шамиль Тарпищев ответил депутату, назвавшему Медведева французом российского происхождения

Шамиль Тарпищев ответил депутату, назвавшему Медведева французом российского происхождения
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал слова члена комитета Госдумы по физической культуре и спорту Романа Терюшкова о первой ракетке мира Данииле Медведеве. Ранее Терюшков назвал Медведева французом российского происхождения.

«Честно говоря, такого депутата даже не знаю. Точнее, знаю, но не понимаю: куда он лезет?! Он ведь не спортсмен, даже в диспут с ним вступать бесполезно. Пускай учит спортивный язык, хотя сомневаюсь, что он станет.

Что касается Медведева, то он тренировался в Москве под руководством Екатерины Крючковой. Да, сестра у него работает в Париже, он жил там, и это нормально. В разные времена наши теннисисты тренировались по всей Европе: в Германии, Испании, Франции. Потому что это упрощает передвижения. Спортсмены выступают 36 недель в году, живут в тяжелейшем графике, постоянно в разъездах. С точки зрения логистики так проще, а сейчас тем более. Мы в теннисе всю жизнь, и, если кто-то знает, как выстроить систему лучше, пускай скажет. Мы же не идиоты всё-таки. И не сомневаюсь, что все наши спортсмены – патриоты своей страны», — цитирует Тарпищева «РИА Новости Спорт».

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