Видеообзор победы Людмилы Самсоновой над Кайей Канепи в финале турнира в Вашингтоне

Пресс-служба WTA опубликовала видео лучших моментов финала хардового турнира WTA-250, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Соревнования проходили в Вашингтоне (США).
Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в YouTube-канале WTA.
Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Людмила Самсонова 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Кайя Канепи совершила пять эйсов, сделала две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.
На пути к победе в турнире Самсонова обыграла теннисистку из Бельгии Элисе Мертенс (7:6 (7:4), 6:4), представительницу Австралии Айлу Томлянович (4:6, 6:3, 6:2), британку Эмму Радукану (7:6 (8:6), 6:1) и китаянку Сиюй Ван (6:1, 6:1).
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