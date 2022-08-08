Кирьос стал пятым чемпионом в этом году, отыгравшим матчболы по ходу турнира
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27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос стал чемпионом турнира в Вашингтоне (США), обыграв в финале японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:4, 6:3. По ходу турнира Кирьос отыграл пять матчболов в четвертьфинале с Фрэнсисом Тиафо.
Он стал пятым теннисистом, который в этом году взял титул, уйдя с матчболов. До него это сделали Танаси Коккинакис в Аделаиде, Жоау Соуза в Пуне, Карлос Алькарас в Барселоне и Лоренцо Музетти в Гамбурге.
Напомним, благодаря этой победе Ник из-за пределов топ-60 вернётся в топ-40 рейтинга. Стоит отметить, что за один вечер он одержал победу не только в одиночном, но и в парном разряде, где Кирьос и Джек Сок (США) обыграли хорватско-американский дуэт Иван Додиг / Остин Крайчек со счётом 7:5, 6:4.
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