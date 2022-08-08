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Янчук: Самсонова отличается агрессивным теннисом. В Вашингтоне выиграла за счёт характера

Янчук: Самсонова отличается агрессивным теннисом. В Вашингтоне выиграла за счёт характера
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу россиянки Людмилы Самсоновой над эстонкой Кайей Канепи (4:6, 6:3, 6:3) в финале турнира в Вашингтоне.

«Самсонова имеет очень упорный характер, волевой. Во многом за счёт уверенности, волевого настроя и характера Люда выигрывает матчи. Её отличает агрессивный теннис. Многие хорошо играют, но надо уметь выигрывать и вытаскивать матчи, это было и на турнире в Вашингтоне. Люда молодец, хорошо себя зарекомендовала и в командных матчах за сборную России. Ждём от Самсоновой успехов. Приятно и интересно, что наши теннисистки прогрессируют», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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