Новак Джокович обратился к Нику Кирьосу и дал ему совет, как выиграть ТБШ
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к 37-му номеру рейтинга ATP австралийцу Нику Кирьосу, а также дал ему совет. Ранее Кирьос, который в минувшие выходные выиграл турнир в Вашингтоне (США), написал в своих социальных сетях: «Вашингтон. Что за неделя».
«Поздравляю, парень! Что за неделя. Добавь только тренировки по капойэре в свой режим — и ты выиграешь турнир «Большого шлема», — написал Джокович в комментариях к соответствующему посту Кирьоса.
Напомним, Джокович, который в финале Уимблдонского турнира 2022 года обыграл как раз Кирьоса, уже показывал, как занимается капоэйрой.
Новак Джокович делает успехи в капоэйре:
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