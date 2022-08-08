Радукану: многому научилась за последний год. Когда US Open закончится, всё будет хорошо

Чемпионка US Open – 2021, десятая ракетка мира 19-летняя британка Эмма Радукану рассказала, что думает о своей карьере спустя почти год после победы на US OPEN.
«Конечно, я должна быть благодарна судьбе за то, что пробилась в таком молодом возрасте, за то, что занимаюсь любимым делом и добилась успеха намного раньше, чем могла себе представить. В этом смысле я очень собой горжусь. Но это был тяжёлый год. Я прошла через множество испытаний. Но, если честно, я многому научилась. Думаю, когда US Open закончится, всё будет хорошо. Я смогу двигаться дальше и начать всё сначала. Было бы неплохо извлечь уроки из этого года и начать всё с чистого листа», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.
Отметим, что после победы на US Open Радукану не выиграла ни одного турнира.
- 8 августа 2022
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