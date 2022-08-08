Алькарас — о выступлении в Монреале: я считаю себя игроком, который быстро адаптируется

Четвёртая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас прокомментировал то, что будет вторым сеяным на «Мастерсе» в Монреале, который пройдёт с 8 по 14 августа.
«Я так быстро вырос. Быть вторым сеяным на «Мастерсе» – это потрясающе, и я не ожидал этого в начале года. Честно говоря, я до сих пор не могу в это поверить. Это то, чего я хотел в начале года, когда стремился пробиться на вершину и быть одним из фаворитов на победу на одном из самых важных турниров. Трудно быстро переходить с одного покрытия на другое. За последние два месяца я играл на трёх разных покрытиях, и это тяжело. Но я считаю себя игроком, который очень быстро адаптируется. Тяжело переходить с грунта на хард, но я проделал определённую работу, чтобы как можно скорее приспособиться. Я приехал сюда заранее и тренируюсь с лучшими игроками», — приводит слова испанца официальный сайт АТР.
Напомним, 1 августа 19-летний Карлос Алькарас впервые поднялся на четвёртое место в рейтинге ATP.
- 8 августа 2022
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