Саккари: мне не нравится быть одной из лучших теннисисток мира. Дело в давлении

Греческая теннисистка, четвёртая ракетка мира Мария Саккари призналась, что не наслаждается жизнью топ-игрока.



«После поражения от Роджерс в Сан-Хосе я несколько часов сидела с тренером и поняла, что мне не нравится быть одной из лучших теннисисток мира. В этом трудно себе признаться и с этим очень трудно справиться. Но это правда, это суровая реальность. Дело в давлении, с которым приходится сталкиваться каждый день.



Также она вспомнила, какие чувства испытывала после выхода в финал в Индиан-Уэллс.



«После полуфинала с Бадосой я чувствовала невероятные эмоции, потому что знала, что в случае победы войду в топ-3. В Греции обо мне говорили, что я никогда ничего не добьюсь. А теперь абсолютно внезапно я стала одной из лучших в мире. Иногда, когда ты в туре играешь неделю за неделей и не останавливаешься, ты не осознаешь, чего на самом деле достиг. Но я чувствую, что я на правильном пути к тому, чтобы снова стать самой собой. И я верю, что вы увидите другую Марию, чем в последние три месяца», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.

