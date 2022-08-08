Забияко оставила милый комментарий под постом Касаткиной о победе в Сан-Хосе

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Наталья Забияко оставила забавный комментарий под постом возлюбленной, российской теннисистки Дарьи Касаткиной о победе на турнире WTA-500 в Сан-Хосе (США).

Напомним, в финале Сан-Хосе Касаткина (7) обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2. Титул в Сан-Хосе позволил россиянке подняться на девятую позицию в рейтинге WTA, что является лучшим результатом Дарьи в карьере.

«Бульбик», — написала Забияко в комментариях, добавив эмодзи «сердце», «кубок» и «рок-н-ролл».

Напомним, в середине июля Касаткина сделала каминг-аут, а также раскрыла, что встречается с Забияко. Наталья поддерживала Дарью весь турнир на трибунах.