Забияко оставила милый комментарий под постом Касаткиной о победе в Сан-Хосе
Поделиться
Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Наталья Забияко оставила забавный комментарий под постом возлюбленной, российской теннисистки Дарьи Касаткиной о победе на турнире WTA-500 в Сан-Хосе (США).
Напомним, в финале Сан-Хосе Касаткина (7) обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2. Титул в Сан-Хосе позволил россиянке подняться на девятую позицию в рейтинге WTA, что является лучшим результатом Дарьи в карьере.
«Бульбик», — написала Забияко в комментариях, добавив эмодзи «сердце», «кубок» и «рок-н-ролл».
Напомним, в середине июля Касаткина сделала каминг-аут, а также раскрыла, что встречается с Забияко. Наталья поддерживала Дарью весь турнир на трибунах.
Комментарии
- 8 августа 2022
-
18:09
-
17:56
-
17:32
-
16:35
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:15
-
15:03
-
14:31
-
14:13
-
13:36
-
13:25
-
13:01
-
11:41
-
11:24
-
11:12
-
11:10
-
11:09
-
10:53
-
10:50
-
10:31
-
10:21
-
09:54
-
09:36
-
09:26
-
09:13
-
08:36
-
08:30
-
08:12
-
08:06
-
07:52
-
07:49
-
07:35
-
07:25
Партнерский контент