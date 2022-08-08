В Федерации тенниса Канады прокомментировали проблемы Виктории Азаренко с получением визы

Федерация тенниса Канады выпустила заявление касательно вынужденного снятия двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко с турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Азаренко не удалось вовремя получить визу.
«Tennis Canada подтверждает, что Виктория Азаренко не смогла вовремя получить визу для участия в турнире в Торонто. Федерация усердно работала над заявкой с Викой и её командой и сделала всё возможное, чтобы помочь, но, к сожалению, сроки обработки её заявки оказались слишком долгими. Мы желаем Вике всего наилучшего на турнирах в США и ждём её в Торонто в следующем году», — говорится в заявлении.
Турнир в Торонто пройдёт с 8 по 14 августа. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.
- 8 августа 2022
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