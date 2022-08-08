Тарпищев — о Самсоновой: уверен, она может претендовать и на попадание в десятку лучших

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Людмила Самсонова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) место ниже своих возможностей.
«В первую очередь очень рад за Самсонову, поскольку в рейтинге она стоит ниже своих возможностей. Уверен, она может претендовать и на попадание в десятку лучших. Победа в Вашингтоне даст ей правильный эмоциональный фон накануне US Open. После таких результатов легче добавлять и развиваться. Кроме того, благодаря скачку в рейтинге на турнирах WTA-250 и 500 она будет сеяться, что позволит избежать встреч с самыми серьёзными соперницами в первых же матчах. Так что легче будет выстраивать тренировочный и соревновательный процессы», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Напомним, 7 августа Самсонова обыграла эстонку Кайю Канепи со счётом 4:6, 6:3, 6:3 и стала победительницей турнира категории WTA-250 в Вашингтоне. Благодаря этому россиянка поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA и теперь занимает 42-е место.
- 8 августа 2022
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