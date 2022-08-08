«Когда свечи обходятся дороже торта». Федерер поблагодарил за поздравления с 41-летием

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях праздничный пост. Сегодня, 8 августа, легендарному теннисисту исполнилось 41.

«Ты понимаешь, что стареешь, когда твои свечи стоят дороже праздничного торта. Спасибо всем за замечательные поздравления с днём рождения», — подписал фото Федерер, добавив эмодзи «бокал вина», «торт» и «шары».

Фото: из личного архива Роджера Федерера

В текущем сезоне Федерер не принимал участия в соревнованиях, так как восстанавливался после очередной операции на колене. Роджер планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарский теннисист сыграет на турнире в Базеле, который состоится в октябре.