Елена Рыбакина одержала первую победу в статусе чемпионки Уимблдона

Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Для Елены это первая победа в туре после триумфа в Великобритании.

На старте соревнований Рыбакина обыграла чешку Мари Боузкову (Q) со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:1. Встреча продлилась 3 часа 3 минуты. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 22. На счету Боузковой один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Мэдисон Бренгл (США, Q) – Кори Гауфф (США, 10).

Для Рыбакиной это второй матч после победы на Уимблдоне. Первый она проиграла россиянке Дарье Касаткиной на турнире в Сан-Хосе.

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.