40-летняя Серена Уильямс впервые за 14 месяцев выиграла матч на уровне WTA в одиночке

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В матче первого круга 40-летняя Уильямс обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (LL) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 1 минуту. Серена семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем раунде Серена сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Тереза Мартинцова (Q).

Отметим, что для Серены это первая победа в одиночном разряде на уровне WTA с июня 2021 года. Американка в последний раз выигрывала на прошлогоднем «Ролан Гаррос».

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.