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Остапенко уверенно обыграла украинку Калинину на старте турнира WTA-1000 в Торонто

Остапенко уверенно обыграла украинку Калинину на старте турнира WTA-1000 в Торонто
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, латвийская теннисистка Елена Остапенко уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В матче первого круга Остапенко (16) обыграла украинку Ангелину Калинину со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Остапенко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Калининой шесть эйсов, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде Остапенко сразится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) – Элисон Риске (США).

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.

Торонто. 1-й круг
08 августа 2022, понедельник. 20:35 МСК
Елена Остапенко
16
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Ангелина Калинина
52
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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