Остапенко уверенно обыграла украинку Калинину на старте турнира WTA-1000 в Торонто

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, латвийская теннисистка Елена Остапенко уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В матче первого круга Остапенко (16) обыграла украинку Ангелину Калинину со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Остапенко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Калининой шесть эйсов, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде Остапенко сразится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) – Элисон Риске (США).

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.