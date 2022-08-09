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Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Монреале

Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Монреале
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Морнеале. На старте турнира он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут. За это время Хачанов сделал 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнта. На счету аргентинца 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем круге Хачанов встретится с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) – Борна Чорич (Хорватия).

Турнир в Монреале проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $5,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче 2021 года обыграл Райлли Опелку.

Монреаль. 1-й круг
08 августа 2022, понедельник. 20:50 МСК
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 3
7 7 		5 6
         
Карен Хачанов
28
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии
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