Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Монреале
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Морнеале. На старте турнира он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут. За это время Хачанов сделал 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнта. На счету аргентинца 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
В следующем круге Хачанов встретится с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) – Борна Чорич (Хорватия).
Турнир в Монреале проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $5,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче 2021 года обыграл Райлли Опелку.
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