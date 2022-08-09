19-летний Карлос Алькарас выложил фото с голым торсом

Четвёртая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию с голым торсом. Снимок сделан на тренировке в Монреале (Канада). На этой неделе здесь пройдёт турнир серии «Мастерс», на котором сыграет Алькарас.
«Не могу уже дождаться начала!» — подписал фотографию Карлос.
Фото: из личного архива карлоса алькараса
Карлос Алькарас посеян на турнире под вторым номером. Он освобождён от матчей первого круга. Во втором раунде его соперником станет либо канадец Вашек Поспишил, получивший уайлд-кард, либо американец Томми Пол. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, который также отдыхает в первом круге, сыграет с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Ник Кирьос (Австралия).
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