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Анастасия Павлюченкова показала свою татуировку, которая наиболее значима для неё. Фото

Анастасия Павлюченкова показала свою татуировку, которая наиболее значима для неё. Фото
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, общаясь с подписчиками в своих социальных сетях, показала свою татуировку, которая имеет для неё наибольшее значение. Спортсменка показала смайлик, изображённый на запястье правой руки.

«Какая из твоих татуировок больше всего значит для тебя?» — спросил один из подписчиков.

«Сделана в тёмный период моей жизни. Всякий раз, как смотрю на неё, в буквальном смысле улыбаюсь», — ответила Павлюченкова.

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Напомним, в преддверии «Ролан Гаррос» 2022 года 31-летняя Анастасия Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона.

Павлюченкова — на Миконосе, Бадоса — на Санторини. Красотки-теннисистки загорают в отпуске Павлюченкова — на Миконосе, Бадоса — на Санторини. Красотки-теннисистки загорают в отпуске

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