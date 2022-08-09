Анастасия Павлюченкова показала свою татуировку, которая наиболее значима для неё. Фото

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, общаясь с подписчиками в своих социальных сетях, показала свою татуировку, которая имеет для неё наибольшее значение. Спортсменка показала смайлик, изображённый на запястье правой руки.
«Какая из твоих татуировок больше всего значит для тебя?» — спросил один из подписчиков.
«Сделана в тёмный период моей жизни. Всякий раз, как смотрю на неё, в буквальном смысле улыбаюсь», — ответила Павлюченкова.
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
Напомним, в преддверии «Ролан Гаррос» 2022 года 31-летняя Анастасия Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона.
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