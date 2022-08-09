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Александр Зверев снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Александр Зверев снялся с «Мастерса» в Цинциннати
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Чемпион Олимпиады-2020 в одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев снялся с «Мастерса» в Цинциннати, который пройдёт с 15 по 21 августа. Об этом сообщает «твиттер» Entrylists.

Отметим, немец — прошлогодний чемпион турнира. В основной сетке его заменит француз Бенжамен Бонзи.

В начале июня теннисист перенёс операцию на голеностопе. Травма случилась из-за страшного падения в полуфинале «Ролан Гаррос». Александр порвал три боковые связки. Зверев снялся с турнира в Монреале (Канада). На данный момент неизвестно, примет ли Александр участие в US Open – 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября. На прошлогоднем US Open Зверев дошёл до полуфинала. Недавно Александр снова приступил к тренировкам на корте.

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